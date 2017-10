Des Conchois fiers de leur pressoir normand à la Fête de la Pomme

Pour la 9e édition de la Fête de la Pomme à Conches-en-Ouche près d'Evreux (Eure), des habitants passionnés par les vieux pressoirs normands du XIXe siècle ont présenté ceux de leurs familles aux visiteurs. Pour mettre en valeur le patrimoine et le savoir-faire normand.

La pomme, c'est une histoire de famille et une histoire de famille normande de surcroît. C'est en tout cas celle de Didier, un habitant et élu de Conches-en-Ouche, qui est venu présenter au public son pressoir de famille dimanche lors de la Fête de la Pomme neuvième édition. Malgré la pluie, il a pressé des tonnes de pommes au fil de la journée pour remplir les verres de jus des enfants et de leurs parents.

La touche normande

Que ce soit pour le cidre ou le jus de pomme, la méthode de presse à l'ancienne reste la même. D'abord, il faut broyer les pommes pour n'en laisser que de la bouillie. Ensuite, les passionnés glissent ces morceaux de pommes dans le pressoir, posent la plaque de bois sur les fruits, la serre à l'aide de cales. Normalement, des chevaux sont attachés au joug qui sert à activer la presse.

Le jus frais qui sort du pressoir dimanche à la Fête de la Pomme. © Radio France - Victoria Koussa

Pour Didier, c'est une madeleine de Proust. "Avec mon père chaque année, en automne, on récoltait les pommes puis on en faisait du cidre", ajoute ce Normand "pur jus" d'après ses mots. Avant d'affirmer : "à table pendant les dîners de famille, c'était cidre puis bien-sûr le trou normand avec le Calva".