Des conducteurs de taxi mobilisés à Orléans contre la concurrence des VTC

Des conducteurs de taxi ont manifesté ce mardi matin près de la gare d'Orléans. Ils s'estiment de plus en plus désavantagés par la concurrence des VTC et reprochent à la préfecture du Loiret de délivrer trop de cartes à ces voitures de transport -ou tourisme- avec chauffeur.

Manifestation de taxis près de la gare d'Orléans © Radio France - Camille Huppenoire Une cinquantaine de taxis orléanais, soutenus par des collègues venus de l'Hérault ou encore de Normandie, ont manifesté ce mardi matin près de la gare d'Orléans. Pétards, fumigènes, sans bloquer totalement la circulation, ils l'ont perturbée afin d'alerter sur la concurrence jugée déloyale des VTC (Voiture de transport -ou tourisme- avec chauffeur), notamment les Uber, qu'ils estiment avantagés car soumis à moins de contraintes. ⓘ Publicité "Un VTC, dès qu'il a sa carte professionnelle, peut exercer" Avec cette action, les chauffeurs de taxi interpellaient surtout la préfecture du Loiret, qui distribue, selon eux, "à foison" des cartes VTC. "La préfecture gère les cartes professionnelles de taxis et de VTC, la mairie gère les autorisations de stationnement, ce qu'on appelle les licences, pour un taxi" explique Freddy Vanuxem, président du groupement de taxis d'Orléans. "[Un taxi] qui n'a que sa carte professionnelle, il ne peut pas exercer, il lui faut une licence. Un VTC, dès qu'il a sa carte professionnelle, peut exercer." Pour lui, une carte de VTC distribuée, c'est "un transporteur de plus sur l'agglo (...) qui n'a pas les mêmes règles. Ce n'est pas normal." Reçue en préfecture du Loiret à la mi-journée, une délégation des chauffeurs des taxis a réclamé une application stricte de la loi sur le transport avec chauffeur, avec plus de contrôle des VTC, et moins de cartes de VTC distribuées. S'ils ont été déçus sur ce dernier point, la préfecture a ouvert la porte à des formations dans les rangs policiers sur le contrôle des VTC, moins repérables que des taxis. Les chauffeurs ne comptent pas en rester là et vont écrire aux députés du Loiret dans l'espoir de changer la loi.