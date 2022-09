Des "conseils de club" au Sablé FC pour lutter contre les violences et les incivilités

Comme dans les stades de Ligue 1, le football amateur n'échappe pas à son lot de violences et d'incivilités. Face à un phénomène en hausse, le Sablé FC va lancer à partir de la Toussaint des "conseils de club", sur le modèle des conseils de classe dans les écoles. "On n'a pas encore été confronté à de la violence physique à Sablé, et on va tout faire pour l'éviter", assure le président du club, Gérard Gauthier.

Ce dimanche, un match de foot amateur en Loire-Atlantique s'est par exemple conclu par une bagarre entre joueurs. "C'est la preuve que ça peut arriver, on doit anticiper cette montée de la violence", poursuit-il. "Qu'elle soit physique ou verbale, elle vient de tout le monde, ça vient aussi des accompagnateurs au bord du terrain." Des faits qui se multiplient notamment depuis deux ans.

Le Covid, l'Ukraine, l'inflation

"On a remarqué un changement d'état d'esprit depuis les deux années de Covid", ajoute le président du Sablé FC. "Il y a la situation économique, la situation en Ukraine, il y a plein de peur en ce moment et les terrains de foot sont un lieu pour se défouler. C'est ce qu'on veut contrôler." Cela va donc prendre la forme de conseils, comme dans les écoles, pour faire le bilan du trimestre avec des représentants des parents.

"Depuis le Covid, un fossé s'est créée entre les parents et le club, il nous fallait une solution pour resserrer ces relations et montrer le fonctionnement d'un club de foot", explique Gérard Gauthier. Dans la même optique, la Ligue de football annonce la mise en place de commissaire de terrain. "Ce sont des bénévoles qui vont accueillir l'arbitre, l'équipe adverse, les parents et veiller à ce que la discipline règne."

Une cotisation en hausse pour financer les déplacements

Le club est aussi confronté à une hausse de ses charges, les déplacements et les prix des carburants pèsent sur le budget. La cotisation a été augmentée de 60 euros "de façon à mutualiser les coûts, comme on ne peut pas les prendre entièrement en charge, de façon à ce que les parents qui ne puissent pas se déplacer indemnisent ceux qui le font."

L'interview complète de Gérard Gauthier, le président du Sablé FC, est à réécouter en ligne.