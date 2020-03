Vos enfants suivent une scolarité en breton et vous ne savez pas comment les occuper pendant les prochaines semaines ? Pas de soucis ! Klervi Lintanf coordinatrice de Ti ar Vro Bro-Leon a dressé une liste de sites ludiques et pédagogiques.

VIDEO - Des conseils de sites et applis pour occuper et éduquer vos enfants bilingues

Ti ar Vro Leon vient à la rescousse de parents qui ne parlent pas (encore!) breton pour leur permettre de continuer à maintenir leurs enfants en lien avec la langue.

"C'est une liste où on va pouvoir retrouver des ressources pédagogiques comme des jeux en ligne de grammaire et de mathématiques. On a listé aussi les sites où on peut écouter ou voir du breton, des chaînes youtube en breton, des clips musicaux." Et Klervi Lintanf le précise bien : "il n'y a pas besoin d'être bretonnant, les sites sont en général bilingues, et ils sont presque tous gratuits".

La liste complète à retrouver sur le site de Ti ar Vro Leon.