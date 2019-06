Des conseils pour supporter la canicule de la semaine prochaine en Occitanie

Les seuils d'alerte de température devraient être atteints en fin de semaine prochaine, lors des journées de jeudi et vendredi. Les autorités nous mettent en garde et rappellent les bonnes pratiques à suivre.

Toulouse, France

Météo France prévoit un épisode de canicule qui devrait toucher une bonne partie du territoire national dès lundi et se prolonger jusqu’à la fin de la semaine. Cet épisode est exceptionnel par son intensité et sa précocité.

En Haute-Garonne, par exemple, la préfecture s'attend à ce que les seuils d'alerte départementaux soient atteints lors des journées de jeudi et vendredi.

La préfecture de Haute-Garonne ouvre donc sa plateforme téléphonique d'information du public "Canicule Info Service" dès lundi matin au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, du lundi au samedi de 9h à 19h) pour transmettre toutes les recommandations d'usage disponibles également sur le site du ministère de la santé ou de l'agence régionale de santé.

• Personnes âgées, handicapées ou fragiles isolées : incitez-les à s’inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir le soutien de bénévoles, et prenez de leurs nouvelles très régulièrement. Soyez solidaires des plus démunis, notamment des personnes sans domicile et incitez-les à accéder à des lieux réfrigérés, tant en journée que la nuit, avec notamment l’ouverture de parcs et jardins.

• Nourrissons et jeunes enfants : veillez à les protéger en permanence de la chaleur (éviter les sorties aux heures les plus chaudes, les faire boire et les hydrater régulièrement, leur faire porter chapeau et lunettes de soleil et leur appliquer de la crème solaire). Ne les laissez jamais dans une pièce mal ventilée ou un véhicule, même pendant une très courte durée.

• Enfants : vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux pour éviter les noyades.

• Enfants et adultes : pour la baignade, soyez vigilants en cas de différence importante de température entre l’eau et l’air, vous risquez un choc thermique et pouvez perdre connaissance.

• Travailleurs : buvez beaucoup d’eau, plusieurs fois par jour. Soyez vigilants pour vos collègues et vous-même. Protégez votre peau du soleil, et si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement.

• Sportifs : évitez l’activité physique aux heures les plus chaudes de la journée.

• En cas de maladies chroniques ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses, par exemple), n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.