Mont Ventoux, Bédoin, France

Papiers gras, mouchoirs, bidons abîmés, emballages de barres énergétiques... le géant de Provence offre souvent un bien triste visage en fin de saison estivale. Car le Mont Ventoux reste une valeur sûre du tourisme en Vaucluse. Il attire des dizaines de milliers de curieux chaque été. On vient parfois de loin, de très loin même pour le gravir à vélo. Hélas, certains cyclistes peu respectueux de ce cadre magnifique et fragile, n'hésitent pas à se délester de certains de leurs déchets au fil de l'ascension. Terminé !

Le conseil départemental de Vaucluse a réagit en installant 5 conteneurs sur la route de 15 km menant au sommet, par le versant Sud. Plus aucune excuse possible, les conteneurs ont été spécialement conçus pour cette clientèle à deux roues ; les cyclistes n'ont même plus besoin de descendre de leurs vélos pour se débarrasser de leurs déchets. L'opération a coûté 8500 euros au Département. Elle semble faire l'unanimité auprès des inconditionnels du Ventoux. Les conteneurs resteront en place jusqu'au 15 novembre.

Christophe Faton agent des routes au Département de Vaucluse est à l'origine de l'idée © Radio France - Daniel Morin

Christophe Faton : "ce dispositif est réservé aux cyclistes qui gravissent le Ventoux" Copier

Serge Lozano de l'Agence routière départementale de Carpentras s'explique sur la localisation des conteneurs Copier

Réactions de cyclistes rencontrés sur le Ventoux Copier

Chaque année, des volontaires se retrouvent sur le terrain pour nettoyer le Ventoux - .

En marge de cette initiative, une grande opération de nettoyage du Mont Ventoux, ouverte à tous, aura lieu le 15 septembre prochain. Le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux et les différentes associations partenaires attendent des centaines de personnes ce jour là, le jour du grand nettoyage de la planète : la World CleanUp Day 2018. "Il y a une réelle prise en compte de ce problème sur le territoire" affirme Vincent Thomann chargé de communication au Syndicat Mixte.

Vincent Thomann : "on mobilisera beaucoup de monde pour nettoyer le Ventoux le 15 septembre" Copier