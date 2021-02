Des contrôles des protocoles sanitaires menés dans les commerces d'Orléans

Désormais c’est un client pour 10 m2 pour les magasins de plus de 400 m2 et un client pour 8 m² pour les autres. Ces nouvelles règles de jauge dans les commerces ont été annoncées la semaine dernière par le premier ministre, Jean Castex. Afin de vérifier le respect de ces nouvelles mesures plus drastiques et contraignantes pour les commerçants, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) a mené une opération de contrôle dans les rues d'Orléans, accompagnée de forces de l'ordre.

Jauge, gel hydro alcoolique et masques

L'opération de contrôle débute à l'extérieur du magasin. Les agents de la DDPP vérifient si le nombre maximum de personnes autorisées dans l'établissement est affiché sur une plaquette apposée sur la vitrine. Ce nombre maximum dépend de la surface du commerce. Vérification également de la présence de l'affichette "Port du masque obligatoire". Le contrôle se poursuit ensuite à l'intérieur. Pour s’assurer que la jauge n’est pas dépassée, les agents de l'Administration interrogent sur les moyens mises en oeuvre pour la faire respecter.

Pour les enseignes et magasins spécialisés qui dispose d’un vigile avec un clic à chaque client qui entre ou qui sort la mesure est facilement respectée. Pour les petits commerces comme les bureaux de tabac, c’est moins évident. C'est parfois au feeling. La DDPP vérifie également si du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l'entrée et si le port du masque est bien respecté par les clients.

Très peu de verbalisation

Ces règles sanitaires sont scrupuleusement observées par la majorité des commerçants. "C'est totalement respecté, les commerçants jouent vraiment le jeu, _c'est extrêmement rare que l'on verbalise_" indique le commissaire Malis, en charge de la voie publique. "Les commerçants ont vraiment compris que c'était leur intérêt, ils sont parfaitement informés de la nécessité de mettre en place ces mesures" ajoute Thierry Place, le directeur de laDirection de la Protection des Populations du Loiret. Des mesures qui ont un peu plus de mal à passer chez les clients. "Il y a un certain ras-le-bol chez eux, on sent de l'agressivité" reconnait Stéphanie Hardouin, responsable d’un magasin de prêt à porter. "Entre les masques, le gel, les faire attendre dehors, j'ai l'impression de faire de la répression" lâche la commerçante. Après un avertissement par courrier, le non-respect des règles sanitaires dans les commerces peut entraîner une fermeture administrative et la DDPP promet que ces contrôles "vont se poursuivre et se répéter".