Des contrôles plus performants à la CAF de la Haute-Vienne pour détecter les fraudes

La Caisse d'allocations familiales de la Haute-vienne intensifie sa politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales. Plus de 312 000 contrôles ont été effectués en 2016 dans un département qui compte 71 000 allocataires. Il y a plus de contrôles mais pas forcément plus de fraudeurs.

On est passé de 73 fraudes en 2012 à 183 l'an dernier mais c'est parce que les contrôles sont plus performants explique la CAF , qui recoupe désormais ses données avec d'autres administrations... les services fiscaux ou encore Pôle Emploi. L' objectif est de régulariser les situations et la Caisse d'allocations familiales est formelle il y a davantage de fraudes par omission que de fraudes intentionnelles. 1 % seulement des fraudes fait l'objet de poursuites pénales.

D'une manière générale la fraude la plus fréquente repose sur des déclarations ou fausses déclarations de ressources mais seuls 8,5 % sont dus à des faux ou usage de faux.

Des contrôles qui permettent aussi de favoriser les allocataires

La chasse à la fraude a aussi contraint les allocataires l'an dernier à rembourser plus de 4 millions 600 000 euros mais à l'inverse , ça a aussi permis à d'autres de voir augmenter leurs prestations. Pour ceux par exemple qui omettent de signaler qu'ils se retrouvent en situation d'isolement après un divorce. " Nos contrôles ne servent pas seulement à détecter les fraudes mais aussi à verser le juste droit" explique Stéphanie Abib , l'agent comptable de la CAF "et ça peut permettre de verser une allocation supplémentaire en cas de non versement d'une pension alimentaire par exemple " ajoute t-elle . Car l'objectif des contrôles c'est aussi ça : régulariser toutes les situations y compris en faveur des allocataires . et à la CAF on l'affirme : les contrôles ne se font pas sur dénonciation sauf à de très rares exceptions.