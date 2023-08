Des contrôles routiers renforcés, en Vendée, pour le pont du 15 août

Il y aura encore beaucoup de monde sur la route pendant tout le week end prolongé du 15 août. Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs, mais aussi des retours. Ce sera noir ce samedi. La préfecture de Vendée annonce donc un renforcement des contrôles pour inciter aussi bien les automobilistes que les pilotes de deux-roues à la prudence.

En effet, 34 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Vendée depuis le début de l'année. C'est déjà trois de plus qu'en 2022 et 11 de plus qu'en 2021.

Contrôles de vitesse sur les grandes et les petites routes

"Les forces de l’ordre effectueront, de jour comme de nuit, des contrôles aléatoires de vitesse sur les routes à grande circulation, mais aussi sur les routes secondaires", prévient la préfecture. Policiers et gendarmes seront aussi à la sortie des discothèques, des établissements de nuit et aux abords des manifestations festives pour des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.