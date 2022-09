Des conventions pour faciliter la vie professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires dans la Loire

Ils donnent de leur temps pour sauver nos vies et surtout ils sont vitaux pour leurs casernes. Comme dans de nombreux départements, les sapeurs-pompiers volontaires sont un rouage essentiel des services de secours. Dans la Loire, 80% des pompiers en intervention sont des volontaires ! Pour faciliter leur vie professionnelle, qu'ils soient plus facilement disponibles pour se former ou intervenir, le SDIS 42 signe des conventions avec les entreprises. Pour l'instant seuls 10% des sapeurs volontaires sont conventionnés. C'est le cas d'Ophélie, nous l'avons rencontrée ainsi que son patron, David Huet.

Patron et salariés, SED formation compte trois sapeurs pompiers volontaires dans ses rangs

Dans le bureau de David Huet , le patron de SED formation, un casque de pompiers trône fièrement sur l'étagère. Il est lui-même sapeur-pompier volontaire. "Je suis rentré en tant que pompier volontaire en 1993, à 17 ans. Je pense qu'un premier lieu, c'était la passion, l'envie d'aller aider les autres, puis un peu l'adrénaline, l'esprit de cohésion aussi" raconte le chef d'entreprise.

Ces valeurs il les partage avec Ophélie, l'une de ses salariés mais ça il ne l'a découvert qu'au moment de son embauche ! "Lors de l'entretien on a su qu'Ophélie était sapeur pompier volontaire, j'ai dit "La classe ! Une de plus !" se souvient David Huet, avec fierté. Il faut dire qu'outre David, Ophélie, un troisième salarié est aussi sapeur pompier volontaire "c'est un virus, mais un gentil virus" plaisante le patron.

Une convention donnant-donnant entre entreprise et SDIS 42

Il a immédiatement proposé à Ophélie de signer la fameuse convention qui unit le SDIS 42 et les entreprises. C'était naturel pour lui et surtout c'est gagnant-gagnant pour ce chef d'entreprise. "Il y a une convention de disponibilité pour la formation, et une partie opérationnelle" détaille-t-il. Dans le premier cas, notamment, il y a une continuité de salaire pour le salarié, en contrepartie son entreprise est aidée par le SDIS 42.

Alors, oui, il faut s'ajuster, s'adapter "Ophélie est opérateur de saisie, c'est plus facile de la libérer sur son temps de travail après charge à elle de récupérer son travail plus tard". C'est un peu plus complexe pour Philippe, autre salarié : "Il est formateur pour nous donc il est parfois en déplacement. Quand il est disponible ou que l'on peut le remplacer au pied levé on le libère pour qu'il puisse partir soit en opération soit en formation". Un Mais cela a un impact minimal sur l'activité de son entreprise assure David Huet : "L'impact est faible et on l'assume parce qu'on a besoin justement de cette disponibilité des sapeurs-pompiers".

Une sérénité pour mener vie professionnelle et vie de sapeurs

Pour Ophélie, engagé chez les pompiers volontaires depuis quatre ans. Cette convention c'est plus de sécurité, plus de sérénité aussi. "Notre salaire est assuré et on peut partir en formation sur notre temps de travail. Et côté opérationnel, _je peux partir en intervention sans devoir me dire je vais devoir justifier de mes absences"explique la salariée. Pendant la crise sanitaire, placée en télétravail, elle a pu se rendre beaucoup plus disponible pour sa caserne. C'est un vrai confort, un "plus" : "Ça raccorde vraiment les deux : la vie professionnelle et celle de pompier volontaire"_ estime la jeune femme.

Elle n'imaginait pas devoir renoncer à sa passion : "ça compte pour moi. C'est important d'être disponible pour la population et de donner de sa personne pour les autres" confie Ophélie.

Dans la Loire, 2.300 pompiers sont des volontaires. Actuellement 146 entreprises ont signé une convention avec le SDIS 42, des entreprises mises à l'honneur par les pompiers ce mardi 13 septembre, lors d'une cérémonie et d'une soirée organisée à l'equiforum de Feurs.