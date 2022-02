Le "convoi de la liberté" va transiter par le Var et les Bouches-du-Rhône dès ce mercredi

Des milliers d'opposants au pass vaccinal, mais aussi des citoyens qui dénoncent le coût de la vie et notamment celui de l'essence, annoncent sur les réseaux sociaux vouloir "rouler sur Paris" samedi dans le cadre d'une action citoyenne baptisée "convois de la liberté". L'un de ces convois partant de Nice ce mercredi matin vers 10 heures est annoncé à Aix-en-Provence en fin d'après-midi. Le lendemain, ils repartiront avec des soutiens marseillais en renfort. Dans le Var, des participants à ce convoi ont également annoncé une halte à Brignoles ce mercredi à 14 heures.

Une nouvelle forme d'action pour d'anciens Gilets Jaunes ?

L'action est inspirée par celle des routiers canadiens, et qui paralyse depuis plus d'une semaine la capitale Ottawa. Là-bas, ils dénoncent le vaccin devenu obligatoire afin de traverser la frontière avec les États-Unis. En France, la plupart des participants à cette déclinaison française du mouvement sont proches des mobilisations des "gilets jaunes" et veulent trouver "une nouvelle manière d'exprimer leur ras-le-bol général", au-delà des manifestations locales, a indiqué à l'AFP un organisateur qui a requis l'anonymat.

Come pour les gilets jaunes, les groupes se sont formés sur internet, principalement sur Facebook et Telegram sous le nom "Convoy France officiel". Ils regroupent chacun plus de 20.000 membres.

Beaucoup de mécontent du pass vaccinal, et d'anti-vax

Contrairement au Canada, ces convois ne sont pas constitués que de routiers. Ainsi, six "convois" de co-voiturage ou de particuliers à bord de leurs propres véhicules sont annoncés dès mercredi au départ notamment de Bayonne, Nice, Strasbourg ou encore Cherbourg. Ainsi, à Marseille, Julia, agent administrative, participera en partant jeudi matin de Marseille au volant de sa voiture, direction Aix-en-Provence puis Lyon. Cette mère de famille dénonce la situation sanitaire, et les obligations qui retombent sur ses adolescentes de 11 et 12 ans. Jennifer est vendeuse en boulangerie, également à Marseille. Ce qui la motive pour cette action : dénoncer les restrictions sanitaires liées au vaccin et au pass. Elle partira de Marseille ce jeudi dans sa voiture personnelle.

Si tous les manifestants ne rejoignent pas forcément la capitale, certains annoncent rallier Paris vendredi dans la soirée, sans qu'aucun lieu précis de regroupement ne soit mentionné. Certains appellent ensuite à rejoindre Bruxelles pour une "convergence européenne" le lundi 14 février.

La plupart des partipants joints par France Bleu Provence affirment qu'ils ne veulent pas "bloquer Paris". Mais "chacun est libre", précise l'une des porte-parole du mouvement. Cependant, "cette initiative est prise au sérieux par les autorités", a indiqué à l'AFP une source policière qui annonce "des dispositifs de vigilance".

Lundi matin, un premier convoi d'une trentaine de manifestants qui tentait de rejoindre la capitale à bord de leurs véhicules a été intercepté entre l'Essonne et la Seine-et-Marne "dans le calme", par les forces de l'ordre.