Des cookies en forme de sein inventés à Nice pour interpeller et sensibiliser

Céline Molière et Julie Meunier, deux entrepreneures azuréennes s'apprêtent à lancer les "Tit's cookies", des cookies en forme de sein. Les deux jeunes entrepreneures, co-fondatrice d'Emilie's Cookies et des Franjynes partagent les mêmes bureaux, rue Vernier et cette idée de pâtisserie un peu originale est née lors d'un déjeuner de travail. Des cookies originaux pour sensibiliser les gourmands sur le cancer du sein, et la prévention de la maladie. Ce sont des cookies solidaires expliquent les deux jeunes femmes.

Pour Julie Meunier, créatrice des Franjynes, c'est important de parler du cancer du sein toute l'année et pas uniquement pendant le mois d'octobre Rose. Les cookies seront donc commercialisés le 8 novembre prochain à travers toute la France dans les 17 magasins d'Emilie's and the Cool Kids.

Pour chaque cookie vendu, un euro sera reversé à Unicancer, l'un des plus gros réseau de recherche sur le cancer. Ces Tit's cookies sont des cookies solidaires explique Céline Molière. La co-fondatrice d'Emilie's cookies explique qu'il est important de donner du sens à leurs créations et s'engager ainsi pour la lutte contre le cancer est certes une petite action mais qui peut faire avancer une grande cause.

Des cookies roses, avec des tétons de toutes les couleurs

Les cookies en forme de sein seront fabriqués avec du chocolat Rubis, un chocolat rose, fait à partir d'une fève de cacao rose explique Céline Molière. Ils auront des looks différents ajoutent Julie Meunier pour coller à la réalité, certains gâteaux auront des cicatrices, et des tétons de différentes couleurs.