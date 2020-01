Des corbeilles compactantes à Montpellier pour améliorer la propreté en ville

Montpellier, France

La propreté au centre-ville de Montpellier est un travail de fourmi. La Métropole de Montpellier vient d'acheter et d'installer trois poubelles nouvelle génération. Des corbeilles compactantes, solaires et connectées qui permettent de récolter plus de déchets pour un coût moindre.

La corbeille abrite un bac de 120 litres doté d'un système de compactage qui permet d'accueillir 700 à 800 litres de déchets. Un cendrier est également prévu pour les mégots qui seront ensuite envoyés à l'usine de méthanisation Ametyst.

L'alimentation électrique nécessaire pour le compactage est assurée par l'énergie solaire grâce à un panneau photovoltaïque situé au dessus de la corbeille en acier. Ces trois poubelles, installés Place de la Comédie, allée Jules Milhau et Place Auguste Gibert, sont connectées. Une alerte est donc envoyée à la société Nicollin lorsqu'elles sont pleines.

Un système destiné à limiter les débordements de poubelles, mais qui ne prévoit pas de tri. Il n'y a pas de tri des déchets dans l'espace public aujourd'hui, sauf dans les certaines gares et aéroports.

Une corbeille coûte 5.400 euros et est fabriquée aux Pays-Bas.