Des corridors pour hérissons installés dans les jardins toulousains

Depuis un mois Cécile ne chôme pas. Cette Toulousaine téléphone à tous les voisins de son quartier dans le but de les sensibiliser à une cause qui lui est chère : les hérissons et leur protection.

Un espèce menacée

Depuis quelques années en effet le hérisson est une espèce en difficulté. Ces insectivores pâtissent de la disparition des insectes ces dernières années mais aussi de l'agriculture extensive. C'est pourquoi, de nombreux hérissons ont fui la campagne pour les zones périurbaines. Là ils se nourrissent chez les habitants et trouvent refuge dans les jardins de quartiers pavillonnaires. Mais les dangers de la route ainsi que les clôtures sont autant d'obstacles dangereux pour eux.

Cécile le voit au quotidien dans son jardin. "On a recueilli un petit hérisson en détresse à l'automne dernier. On en voit souvent écrasés dans notre rue. Lorsque mon voisin m'a parlé du projet de Nature Occitanie, j'ai tout de suite été emballée pour y participer."

Un projet participatif entre voisins

C'est là que tout a commencé, la Toulousaine a appelé l'association pour connaître la marche à suivre. Elle est alors devenue, en quelque sorte, l'ambassadrice de son quartier pour porter le projet. Depuis elle essaie de sensibiliser tous ses voisins. Sa voisine Sylvie, fait partie de ceux qui ont accepté de mettre un corridor dans son jardin. Cet après-midi deux bénévoles de l'association ainsi que Cécile viennent installer le couloir chez Sylvie.

Aude et Cécile ont mis à peine dix minutes pour installer ce petit corridor à hérissons dans le jardin d'une Toulousaine © Radio France - Alexandra Lagarde

Derrière les arbustes, Aude crée le couloir : "on coupe un petit cercle dans le grillage, une dizaine de centimètres, on fait attention de bien recourber le grillage pour que le hérisson ne se blesse pas en passant dedans. Enfin on installe un panneau en contre plaqué de chaque côté du grillage, puis on les visse ensemble."

Sensibiliser plus largement à la protection de la nature

En dix minutes à peine le corridor est installé. Tout est gratuit. c'est France Nature Environnement qui a donné 600 euros à Nature Occitanie pour acheter le matériel. Nature Occitanie s'occupe ensuite de la pause des couloirs et de faire, au passage, un peu de pédagogie comme le rappelle Aude : "le hérisson est une espèce très populaire qui permet d'engager la conversation pour parler des autres espèces à protéger. On en profite également pour faire découvrir les espèces dans les jardins, pour donner quelques conseils."

Ces corridors sont installés par Nature Occitanie gratuitement par des bénévoles de l'association © Radio France - Alexandra Lagarde

Pour le moment une dizaine de corridors doivent être installés par Nature Occitanie à Toulouse. Mais l'association espère pouvoir à terme en installer dans toutes les zones résidentielles de la ville, ou dans les parcs.