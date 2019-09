Des cortèges clairsemés pour ce nouveau samedi de mobilisation des gilets jaunes

Les gilets jaunes étaient à nouveau dans les rues de plusieurs villes de France pour l'Acte 44 ce samedi avec des rassemblements à Lyon, Nancy ou encore Pau. A Nantes, où plus de 1.000 personnes ont manifesté, il y a eu 26 interpellations.

A Nantes, des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé la journée.

Plusieurs cortèges de gilets jaunes ont défilé ce samedi en France pour ce nouveau samedi de mobilisation avec des rassemblements notamment à Nantes où plus de 1000 personnes ont manifesté. Dans la préfecture de Loire-Atlantique, un appel à , avait également été lancé pour ce samedi avec pour toile de fond la mort de Steve Maia Caniço. 26 personnes ont été interpellées et plusieurs vitrines ont été cassées ou taguées. La tension est toujours palpable en cette fin d'après-midi, le cortège s'est dispersé mais fait toujours face aux forces de l'ordre.

Des manifestations à Pau, Perpignan, Lyon

A Pau, quelques échauffourées entre gilets jaunes et forces de l'ordre ont eu lieu, en marge de la visite du ministre de l'Économie Bruno Le Maire à la foire de Pau en compagnie de François Bayrou.

A Perpignan, ils étaient une quarantaine de gilets jaunes à investir le festival de photojournalisme Visa pour l'image ce samedi. Ils ont manifesté pacifiquement à l'intérieur du couvent des Minimes.

A Châtellerault, dans la Vienne, 200 personnes sont réunies près du rond-point dit "de la Main jaune." A Lyon, quelques centaines de personnes se sont réunies malgré l'interdiction de manifester, la préfecture dénombre neuf interpellations pour "attroupements illégaux en vue de commettre une infraction et port d'armes illégal".

Plus de 500 gilets jaunes ont manifesté samedi à Paris et à l'aéroport d'Orly contre la politique du gouvernement et la privatisation des aéroports parisiens, à l'occasion de l"acte 44 Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Toulouse mais aussi à Marseille, Montpellier ou Bordeaux.