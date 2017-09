Des Côtes-d'Oriens confinés chez eux en Guadeloupe suite au passage de l'ouragan Maria

Après Irma, un deuxième ouragan a fait son apparition aux Antilles. Ce mardi, la Guadeloupe, a été balayée par des vents extrêmement violent. Si Maria est passée à 50 km des côtes guadeloupéennes les dégâts pourraient être importants. Nous avons joint des Côtes-d'Oriens sur place.

Alors que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, devaient passer en vigilance violette ce mardi 19 septembre 2017 au soir... Vers 18h -heure française- Maria, deuxième ouragan surpuissant à toucher les Antilles en quelques jours, s'éloignait peu à peu de la Guadeloupe. Laissant sur son passage un paysage de désolation: des routes inondées, des toitures arrachées sans parler des coupures de courant, ce mardi 80.000 foyers étaient ainsi privés d'électricité à cause du vent qui a soufflé à près de 250 km/h. Conséquence, mardi soir, la population était toujours confinée chez elle.

Pas de chance pour l'équipe Dijonnaise de Secouristes Sans Frontières

De retour d'une mission humanitaire à Saint-Martin, ces 9 sauveteurs, 2 médecins et une infirmière en transit à Pointe à Pitre se sont en effet fait coincer ce lundi après-midi à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Au plus fort de l'évènement ce mardi, nous avons réussit à joindre Thierry Cerdan, l'un des responsables de cette opération."Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais je peux vous dire que ça souffle! Les palmiers sont complétement couchés dehors on ne voit pas à 10 mètres". Un vol pour rentrer en France devait les ramener ce mercredi à Orly. Nos secouristes vont devoir attendre un peu, ils espèrent atteindre Paris jeudi en fin de matinée.

L'ouragan Maria a balayé la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi © AFP - DR

François Bisch, ancien logisticien au CHU de Dijon, lui est installé en Guadeloupe depuis fin 2014. Il travaille désormais pour l'hôpital de Pointe-à-Pitre et habite un immeuble dans la commune du Gosier au Sud de Haute-Terre. Depuis lundi il doit rester chez lui. "Ma terrasse est couverte de feuilles, de morceaux de branches, c'est toujours impressionnant de voir les éléments se déchaîner, des vents de la pluie contre lesquels on a du mal à se protéger".

L'île de la Guadeloupe et la commune du Gosier - Google Maps

Son épouse, Frédérique Bitsch, a travaillé durant 15 ans au PEP 21 à Dijon, depuis quelques semaines elle est rentrée en Bourgogne-Franche-Comté où elle navigue entre Dijon et Besançon pour voir de la famille. Elle a pu discuter avec son mari au téléphone, à son retour sur l'île elle s'attend à quelques dégâts "y a des amis de ma fille qui nous on dit avoir entendu les arbres craquer, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant". L'important évidemment c'est son mari, il est en bonne santé et à priori ne manque de rien: l'électricité n'est pas coupée dans son immeuble et il a de l'eau et "des vivres de côté pour plusieurs repas".