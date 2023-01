Des couches bretonnes écologiques pour les nouveaux-nés de la maternité du CHP Saint-Grégoire

"Pour les couches que j'utiliserai à la maison, j'ai effectué des recherches sur des blogs pour faire mon choix, mais pour la maternité, je savais qu'elles seraient fournies. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient d'aussi bonne qualité" explique Charlène. La jeune femme a accouché il y a quelques jours à la maternité du centre hospitalier de Saint-Grégoire. La petite Louise dort profondément dans son berceau à côté d'elle, et de son papa Loïck. Depuis l'arrivée de leur premier enfant, le couple utilise les couches distribuées par la maternité. "Le tissu est agréable au toucher, et au niveau esthétique, elles sont mignones" indique la jeune maman "il y a une petite étiquette où il est inscrit "bidon" sur le devant. C'est pratique pour savoir dans quel sens la mettre quand on le fait pour la première fois" sourit le papa.

ⓘ Publicité

Des couches écologiques fabriquées en Bretagne

Ce qui est important pour les parents de Louise, c'est que ces couches soient fabriquées en matières naturelles, sans perturbateurs endocriniens. "On ne veut pas de produits chimiques pour notre bébé". Six à huit couches par jour sont fournies par la maternité. "On propose un petit pack dans lequel il y a des soins d'hygiène pour le bébé. Des couches, des gels nettoyant, et du sérum physiologique notamment" explique Virginie Geffroy est l'infirmière référent à la maternité

DU CHP Saint-Grégoire. Ce petit pack évolue, avec plus de produits bio ou fabriqués localement. C'est le cas des couches de la marque Les petits culottés , distribuées depuis un mois, y compris pour les bébés prématurés. "Nous sommes dans une démarche éco-responsable et ça nous a semblé important aussi que ces couches soient fabriquées localement" souligne l'infirmière. Un choix qui permet aussi de répondre à une nouvelle demande des jeunes parents "nous avons de plus en plus de parents qui viennent avec leurs propres couches. C'était marginal il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est vraiment fréquent. Aujourd'hui, cela nous semble important de répondre à cette nouvelle exigence des parents pour des produits plus sains pour les bébés. Cela correspond aussi à ce que souhaite toute l'équipe de la maternité".

Chaque année, près de 2.000 bébés naissent à l'hôpital privée Saint-Grégoire.