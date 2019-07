Des coupures d'eau en pleine canicule ce jeudi à Ailly-sur-Noye au sud d'Amiens !

Ailly sur Noye

Les habitants de la commune située au sud d'Amiens ont reçu un tract dans leur boîte aux lettres depuis plusieurs jours pour annoncer ces coupures d'eau ce jeudi de 9 h à 17 h. Le syndicat de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye réalise des travaux sur le réseau d'eau potable sur les hauteurs de la commune de 2800 habitants. Certains s'étonnent que ces travaux n'aient pas été déplacé en raison des fortes chaleur; ce jeudi est annoncé comme la journée la plus chaude de la semaine avec des températures autour des 40 degrés .

"Impossible de changer la planification de ces travaux"

Le président du syndicat François Gaujé explique qu'il " est impossible de changer la planification de ces travaux et que la coupure d'eau sera la plus courte possible , elle ne concerne pas la totalité de la ville". François Gaujé reconnaît que ces travaux tombent au plus mal mais il propose aux habitants impactés par les coupures d'aller chercher de l'eau si besoin chez les voisins non concernés par les travaux !

François Gaujé, Président du syndicat de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye Copier

Après notre appel et après les témoignages d'habitants sur Facebook, le Syndicat des eaux sur son profil Facebook a publié un communiqué pour s'excuser de la gêne occasionnée , sans manquer toutefois de glisser ce petit "pic" aux plaignants : "comprenez bien que ces travaux vous permettent d'avoir une eau potable de qualité tout au long de l'année"