Depuis quatre jours, les agents de l'opérateur Suez et du Syndicat Rhône Ventoux sont mobilisés pour réparer la fuite de canalisation sous l'autoroute A7. Une opération qui devrait prendre plusieurs jours, le temps de poser une nouvelle conduite.

Des coupures d'eau sont à prévoir à Carpentras et Châteauneuf-du-Pape le temps de réparer la canalisation

Depuis ce vendredi 29 avril, les techniciens de l'opérateur Suez et du Syndicat Rhône Ventoux tentent de réparer la canalisation sous l'autoroute A7. Un scénario redouté par les équipes puisque la fuite est difficilement accessible. Pour trouver une solution, les techniciens accompagnés par l'entreprise EHTP "missionnée pour les travaux", se relaient depuis vendredi précise ce lundi le Syndicat Rhône Ventoux.

Une réparation qui va durer plusieurs jours

Une opération délicate se déroule ce lundi sur la RD 183, qui a été coupée à la circulation dans les deux sens en raison de ces travaux. Plus de 100 mètres "de nouvelles conduites en diamètre 600 mm, sont en train d’être posées" afin de prendre le relais de la canalisation qui a cassé, ajoute le Syndicat. Une opération qui devrait prendre plusieurs jours. Une procédure qui nécessite une coupure totale du réseau et donc une interruption de la distribution de l’eau sur le périmètre des communes de Carpentras et de Châteauneuf-du-Pape.

Les dates et heures de ces coupures seront communiquées prochainement aux usagers par le Syndicat Rhône Ventoux. Ces secteurs continuent d’être alimentés en eau potable par des réservoirs. "Afin de limiter les risques de manque d’eau, nous rappelons à tous les usagers particuliers, mais aussi entreprises et industriels, de veiller à maîtriser leur consommation d’eau", ajoutent les services du Syndicat Rhône Ventoux dans un communiqué.

La réserve en eau de La Gardie a été mise à contribution, mais elle n'est pas extensible. Dans le secteur, il faut privilégier des douches au lieu des bains, ne pas arroser les plantes avec l'eau de la Ville et ne pas remplir sa piscine. Les professionnels sont également invités à réduire leurs prélèvements. La piscine municipale de Carpentras restera fermée jusqu'au 6 mai.