Des coupures de courant dans la Marne et les Ardennes suite aux intempéries

Dans la nuit de samedi à dimanche, plus d'un millier de foyers ont été privés d'électricité dans la Marne et les Ardennes, suite aux intempéries.

Près d'une vingtaine d'agents d'Enedis ont été mobilisés, dans la nuit de samedi à dimanche, pour rétablir le courant dans des communes ardennaises et marnaises touchées par les intempéries.

Le pic à été atteint vers 1 heure du matin. Dans la Marne, 1424 foyers ont été privés d'électricité, surtout dans le sud du département. La commune d'Esternay a été la plus touchée, avec près de 700 habitations concernées.

La commune de Vert-Toulon particulièrement touchée

Ce dimanche matin, 25 foyers étaient encore privés d'électricité dans la commune de Vert-Toulon, dont la boulangerie. "Le boulanger est arrivé vers minuit et il n'y avait plus de courant donc on n'a pas pu travailler. Toute la marchandise, prête-à-cuire, n'était plus exploitable ce matin'', regrette la cogérante Sophie Collard, " D'habitude c'est la plus grosse journée de la semaine le dimanche, surtout en ce moment avec la galette des rois", ajoute-t-elle.

A 10h ce matin, Enedis assure avoir rétabli le courant dans l'ensemble du bourg, grâce à un groupe électrogène.

Il reste cependant quelques travaux à effectuer . Les agents d'Enedis interviendront ce lundi 10 janvier, au matin, ce qui pourrait provoquer "de courtes coupures de courant" dans la commune d'après l'entreprise.

700 foyers concernés dans les Ardennes

Dans les Ardennes, environ 700 foyers ont été touchés dans la nuit. Deux groupes électrogènes ont été utilisés du côté de Sedan mais Enedis garantit que les travaux seront terminés dans la journée de dimanche.

D'après le groupe, les intempéries n'ont pas causé de dégâts trop importants.