Des coupures de télévision la nuit dans une grande partie du Nord-Pas-de-Calais

Des travaux sur l'émetteur de Bouvigny-Boyeffles près de Lens sont à l'origine de ces perturbations. Le but est de préparer le transfert de fréquence de la TNT qui aura lieu mi-mai.

Bouvigny-Boyeffles, France

Pendant la nuit, depuis une semaine, impossible de capter les chaînes de la TNT dans une grande partie du Nord-Pas-de-Calais. La faute à des travaux sur l'émetteur de Bouvigny-Boyeffles près de Lens. Cet émetteur couvre une large zone qui couvre tout le département du Nord et s'étend jusqu'au Touquet et Amiens.

3,8 millions de personnes sont concernées selon TDF, le groupe chargé des diffusions radio et TNT en France. "Nous avons reçu de nombreuses plaintes la semaine dernière. Six mairies, notamment celles d'Hersin-Coupigny et Waziers, nous ont même appelé" explique l'ANFR (agence nationale des fréquences), qui gère les fréquences radioélectriques en France.

Les coupures ont lieu entre minuit et six heures du matin, à l'heure où les équipes de TDF interviennent. Ils travaillent toutes les nuits, sauf le week-end, pour essayer de gêner le moins possible les téléspectateurs.

3,8 millions de téléspectateurs concernées

Les techniciens ont fait une pause pendant le week-end, mais ils reprennent leurs travaux dans la nuit de mardi à mercredi ainsi que les deux nuits suivantes. Il faut donc de nouveau vous attendre à des coupures. "Ensuite, normalement, les travaux seront terminés" assure TDF. Dans le Pas-de-Calais, ces travaux, sur l'émetteur de Boulogne-sur-mer, sont déjà finis selon le groupe.

Le but est de préparer le changement de fréquence de la TNT dans un mois. La bande de 700 MHz réservée à la télévision va être libérée afin d'améliorer la couverture mobile. On pourra ainsi, à terme, mieux capter la 4G et la 5G. Ce transfert de fréquence se produira dans la nuit du 13 au 14 mai. Il a déjà eu lieu dans onze zones géographiques du pays, les Hauts-de-France sont la douzième zone concernée sur treize.

Toutefois, inutile de s'inquiéter : le transfert de fréquence devrait n'avoir aucune conséquence pour les téléspectateurs : "le 14 mai il suffira de faire une recherche de chaînes grâce à sa télécommande pour capter de nouveau la TNT" explique TDF.