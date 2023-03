Des coureurs mayennais récoltent 4.000 euros de dons pour l'opération d'une petite fille handicapée

Deux habitants de Villaines-la-Juhel ont réalisé un beau défi solidaire lors de la course Alençon-Médavy dimanche 26 mars. Les runners mayennais sont partis derniers et à chaque concurrent dépassé, Manu Pilon et Priscilla Hernandez ont reversé un euros à l'association Une chance In’Ouie pour Ava, une petite fille de l'Orne née sans oreilles qui vient toute juste de fêter son premier anniversaire. Au total, plus de 4.000 euros ont été versés dans la cagnotte qui doit servir à financer une lourde opération aux Etats Unis.

