Des cours "anti-noyade" pour les tout-petits à Gallargues-le-Montueux

Ils apprennent à sortir de l'eau tout seul sans avoir peur, dès 4 ans, à Gallargues-le-Montueux. La commune propose cet été des stages gratuits d'aisance aquatique pour les tout-petits, jusqu'à 6 ans, à la piscine municipale.

L'objectif, lutter contre les noyades, véritable fléau chaque année. Elles sont moins nombreuses (-19%) par rapport à 2021, mais "plus fatales", selon Santé Publique France. Pour les mineurs, ces baignades mortelles surviennent davantage dans des piscines privées.

Le programme d'aisance aquatique, proposé par le Ministère des Sports, comporte huit séances d'environ une demi heure chacune, durant une semaine. À Gallargues-le-Montueux, le cours est assuré par Claire, la maître-nageuse. "L'idée, ce n'est pas du tout d'apprendre à nager tel qu'on peut le penser. Ça consiste à apprendre à rentrer et sortir de l'eau, apprendre à flotter, et spontanément mettre son visage dans l'eau sans appréhension. Ce sont vraiment les enfants qui mènent la séance comme ils le souhaitent."

Si certains petits sont tout de suite à l'aise, ce n'est pas le cas de tout le monde. Talia, 4 ans, est apeurée. "J'espère qu'elle va vouloir revenir, rit jaune son papa, Mohammed. Quand j'ai vu ce cours dès 4 ans, ça m'a sauté aux yeux. Je veux qu'elle soit à l'aise dans l'eau, et j'ai surtout peur de la noyade."

Avis partagé par Michelle, retraitée, propriétaire d'une piscine privée. Sa petite fille commence d'ailleurs à s'y baigner : "Je suis plus rassurée qu'elle sache se défendre dans l'eau. Bien qu'il faut la surveiller quand même !" Un drame est en effet vite arrivé. "Il suffit qu'on tourne la tête, il suffit de 30 secondes, pour qu'une catastrophe arrive", ajoute Maguelonne, qui a observe son fils Marius, 5 ans, au bord du bassin.

Ces stages d'apprentissage ont également un grand rôle de sensibilisation. "C'est aussi faire des adultes responsables qui, peut-être aussi, vont avoir envie de transmettre la même chose plus tard à leurs enfants. Donc on fait de la prévention tous ensemble", explique Claire.

Les enfants se déplacent accrochés au bord du bassin. © Radio France - Emma Saulzet

Olivier Jamann, président du Comité Gard de la Fédération Française Sauvetage Secourisme, rappelle d'ailleurs les bons gestes à appliquer pour éviter le drame : "Le risque zéro n'existe pas. Mais quand on est chez soi, et qu'on a de jeunes enfants, il faut toujours définir un adulte qui va surveiller l'enfant. S'il y a du vent et des objets flottants, il faut toujours les retirer pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas tomber dans le bassin, parce que l'enfant va être attiré et risque de se noyer. Très souvent, quand un enfant se noie, il ne fait pas de bruit."

Un autre stage est prévu pour la semaine du 15 août. Quelques places sont toujours à prendre, sur réservation auprès de la piscine municipale. Elle assure également des stages d'apprentissage de la natation, cet été, pour les 6-12 ans.

La commune de Gallargues-le-Montueux compte aussi innover l'an prochain, avec la mise en place d'un stage réunissant enfants, parents et grands-parents, pour sensibiliser le plus de monde. Il doit voir le jour en juin 2024.