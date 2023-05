Des cours "anti-noyade" pour les très jeunes enfants

Ils ont entre 5 et 7 ans et apprennent à ne pas paniquer dans l'eau, à "se sortir" seuls de la piscine

Une noyade peut arriver très vite, Ariane le sait bien : "Elle (sa fille Iris alors âgée de 3 ans) a failli se noyer alors qu'on était à 2 mètres d'elle. J'étais train de déplier le parasol, elle me dit : maman, je vais juste les pieds dans l'eau sur la marche de l'escalier. Je lui dis : tu ne bouges pas, tu m'attends. Et le temps de déplier le parasol, je me retourne, quelques secondes, et je la vois en train de couler au fond de la piscine. Et surtout sans un bruit. Ca ne fait pas de bruit un enfant qui coule, c'est... "

D'où sa présence ce samedi matin, avec sa fille Iris maintenant âgée de 4 ans, à la première séance de ces cours "anti-noyade" proposés par Thomas Vilaceca, ancien nageur de l'équipe de France de sauvetage sportif. Dans la piscine d'une salle de fitness, des cours pour que l'enfant n'ait pas peur, qu'il ne panique pas s'il tombe à l'eau, et qu'il soit capable de regagner le bord, seul. De "s'en sortir", seul.

De nombreux enfants inscrits pour ces premiers cours, les plus jeunes avaient 3 ans. Pour tous les parents présents, un but : familiariser leurs enfants avec l'eau, qu'ils n'aient pas peur. Si les enfants ont plus tard envie d'apprendre à nager, pourquoi pas, mais la priorité était ailleurs, ils venaient pour ces cours "anti-noyade".

Ces cours sont donnés par l'antenne gardoise de Swim Stars. Elle s'installe dans la piscine privée d'une salle de sport, Planète Fitness au 310, rue Paul Laurent, à Nîmes, à Carré Sud. Les cours sont dispensés les mercredis en après-midi ainsi que les samedis et dimanches en matinée.