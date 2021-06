Des cours d'aisance aquatique pour prévenir les risques de noyades chez les enfants de moins de 6 ans

Bonnet de bain sur la tête, lunettes de plongées sur les yeux, les enfants sont parés à plonger. "Nous voulons leur faire prendre conscience que leurs corps flottent", explique Frédéric Lefèvre directeur d'ICARE et formateur en aisance aquatique. A Saint-Laurent-du-Var, en ce mois de juin, pour prévenir les noyades d'enfants âgés entre 4 et 6 ans, la commune a mis en met en place des classes bleues. Des élèves de grande section de maternelle se rendent à la piscine quatre jours par semaine pour huit séances de 40 minutes au total. Ces classes bleues font partie du Plan national de prévention des noyades, lancé par la ministre des sports. La fermeture des piscines, en raison de l'épidémie de covid, a retardé l'aisance aquatique et l’apprentissage de la natation. Les sauveteurs redoutent une augmentation des noyades cet été.

Habituer les enfants à l'eau dès le plus jeune âge

Pour prévenir les noyades, il faut habituer les enfants à l’eau dès le plus jeune âge, quand ils sont les plus vulnérables. Lors de ces leçons d'aisance aquatique, on laisse les petits aller à leur rythme.

L'inquiétude, par rapport aux noyades, concerne les enfants qui ne savent pas nager ou ceux qui ont commencé à apprendre, sans être totalement à l'aise. En France en 2018, la dernière enquête sur les noyades de Santé publique France a recensé 443 noyades chez les moins de 6 ans (pas forcément mortelles), soit une augmentation de 96% entre 2015 et 2018.

Fabien Rey est maître-nageur sauveteur à St Laurent du Var. Il a été formé à cet apprentissage précoce de l'aisance aquatique qui nécessite une pédagogie adaptée.

Les enfants doivent tenter d'aller sous l'eau et de remonter sans s'agiter, en se laissant flotter. Les maîtres-nageurs tiennent des perches immergées et "les petits doivent essayer de descendre en apnée jusqu'où ils peuvent, de toucher le fond ou de s'asseoir au fond de la piscine" explique Christian maître-nageur.

Céline Brnuo, professeure des écoles à Saint-Laurent-du-Var a mouillé le maillot elle aussi. Elle a vu ses élèves progresser au fil des heures, passer outre leurs appréhensions, mettre la tête sous l'eau, descendre plus profond, lâcher le rebord de la piscine..."Dès la 4e séance, on a observé d'énormes progrès d'aisance dans l'eau et les enfants sont très contents de venir."

Le premier objectif est que les enfants descendent cinq secondes sous l'eau et réussissent à s'extraire du milieu. Certains réussiront après les quatre séances à traverser le bassin. "Si un enfant tombe à l'eau, il faut qu'il soit capable de regagner le bord et de s'extraire. L'enfant va prendre conscience avec l'aisance aquatique qu'il ne peut pas couler" explique Frédéric Lefèvre.