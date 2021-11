Des cours de boxe à la maison d'arrêt de Reims pour que les détenus "canalisent leur agressivité"

Depuis un peu plus de deux ans, la maison d'arrêt de Reims organise des cours de boxe à destination des détenus. Un moyen de les détendre et de leur apprendre à canaliser leur agressivité.

Ils apprennent à donner et recevoir des coups pour se canaliser. Des détenus de la maison d'arrêt de Reims bénéficient de cours de boxe, depuis un peu plus de deux ans. Les mineurs peuvent en faire pendant les vacances scolaires. Les majeurs, eux, ont deux sessions de deux fois dix jours, chaque année.

Leur coach, Hassen Siab, vient spécialement de Saint-Dizier pour leur donner un entrainement, dans la cour de la prison. "Je suis toujours enthousiaste à l'idée de pouvoir donner un peu de joie, de bonheur et de bien-être à des personnes qui passent leurs journées enfermés", confie Hassen Siab. En faisant faire du sport aux détenus, il constate que cela les détend et "canalise leur agressivité."

Hassen Siab donne des cours de boxe à des détenus, mineurs et majeurs, de la maison d'arrêt de Reims. - Direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg

Concentré, Ali, détenu, enchaine les crochets et les uppercut. "Ça fait du bien, lance-t-il, essoufflé. Pour ceux qui sont là pour des faits de violence, ça permet de se lâcher un petit peu. Et _d'_éviter la violence entre détenus."

Si on est en prison, c'est quand même pour prendre une correction. Il faut que ça serve à quelque chose. - Ali, détenu à la maison d'arrêt de Reims

Pour d'autres néo-boxeurs, c'est aussi un moyen de créer du lien social.

Apprendre aux détenus "le respect des règles"

Marc, détenu à la maison d'arrêt de Reims, s'est mis à la boxe depuis quelques semaines. Au-delà de l'aspect social, il est venu chercher de l'interactivité.

La boxe, ça permet de sortir, s'évader, discuter, rencontrer de nouvelles personnes, comme le coach et d'autres détenus. - Marc, détenu à la maison d'arrêt de Reims

Une fois sortis de prison, une quinzaine de détenus de la maison d'arrêt de Reims ont recontacté leur coach pour s'inscrire à des cours de boxe. - Direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg

Et depuis qu'ils ont commencé la boxe, le directeur de la maison d'arrêt, Joël Bigayon a noté de gros changements de comportements chez les détenus. "Avec le sport, et la boxe en particulier, on peut être sevré de plein de choses. Les traitements, par exemple, sont diminués petit à petit, parce que la fatigue devient naturelle. Et puis, derrière ça, il y a une philosophie de la boxe."

Le respect de l'adversaire, le respect des règles, ce sont des valeurs que certains détenus avaient perdues. - Joël Bigayon, directeur de la maison d'arrêt de Reims

Le directeur de la maison d'arrêt aimerait désormais pouvoir organiser des cours de boxe chaque mois, afin que la trentaine de détenus sur liste d'attente puisse, à son tour, se défouler.