Des cours de boxe à Nîmes pour aider les femmes victimes de violences conjugales

Chaque samedi matin, dans la maison des associations à Nîmes, Estelle Stelhy, multiple championne de France de full-contact, propose des cours de boxe aux femmes victimes de violences. "Je ne suis pas ton punching-ball", c'est le nom de cet atelier organisé avec le CIDFF du Gard (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles). Cinq femmes enfilent les gants pour libérer leurs émotions.

Audrey, maman de 48 ans, participe au cours depuis quatre mois. "La première fois que je suis venue à la boxe, je sortais du tribunal face à mon ex conjoint. J'avais besoin de me défouler, de sortir toutes mes émotions. J'ai crié, pleuré et ça m'a fait du bien" explique-t-elle. Si elles apprennent des techniques de boxe, pour Estelle Stehly, c'est surtout un moment thérapeutique "Je les pousse à bout, jusqu'à ce qu'une émotion sorte. C'est vraiment un travail sur soi pour libérer la parole et qu'elles reprennent confiance" détaille la professeure. Depuis la création de ces ateliers en novembre 2022, la boxeuse a vu de réels progrès, "Elles parlent plus facilement de leurs passés. Il y a un vrai groupe qui s'est créé".

Audrey, maman de 48 ans prend des cours de boxe depuis novembre © Radio France - Adèle Chiron