Des cours de code de la route adapté pour les troubles cognitifs à Cognac en Charente

Permettre à des jeunes adultes souffrant de troubles cognitifs de passer le Code de la Route, c'est le but de l'association "Atouts et compétences". Cette filiale de la MSA va préparer une dizaine de jeunes à la partie théorique de l'examen du permis de conduire.

A l'institut médico-éducatif Fraineau à Cognac, le dispositif "Dysgoroute" (comme "dys" troubles cognitifs, et "Go" pour "En route !") va permettre à une dizaine de jeunes de préparer l'examen du Code de la Route. Il s'agit d'un code "adapté" : c'est le même examen que pour tout le monde, mais chaque image, chaque question va être décortiquée par le moniteur d'auto-école qui va encadrer les jeunes.

Un code de la route innovant © Radio France - Pierre MARSAT

Le premier atelier avait lieu ce lundi. Dix-sept suivront jusqu'au mois de juin, à raison d'une séance de deux heures et demie tous les lundis après-midis. Les onze élèves termineront leur formation au mois de juin, avec l'assurance de passer l'examen du code avant la fin de l'année. L'association "Atouts et compétences", basée à Saintes et spécialisée dans la recherche d'emplois et de formations, voudrait reproduire l'exemple de l'IME Fraineau de Cognac dans d'autres établissements de Charente et de Charente-Maritime.

