Depuis trois ans, pour prévenir les noyades (qui ont fortement augmenté entre 2015 et 2018), le département de la Gironde organise des cours de natation gratuits pour les plus petits âgés de 7 à 13 ans.

Gironde, France

Selon la dernière étude publiée, ce jeudi 16 août, par Santé Publique France, le nombre de noyades a presque doublé en 2018 par rapport à 2015 en France. Tous les âges confondus, 1758 personnes se sont noyées (pour la période allant du premier juin au 9 août 2018). Et les noyades suivies de décès ont également progressé : de 329 à 373, soit +12%. Chez les moins de 6 ans, le nombre de noyades est passé de 137 à 255.

Des cours de natation gratuits pour les enfants

Pour éviter ces drames, le département a mis en place "Objectif Nage" des cours gratuits de natation à l'adresse des plus petits, les enfants de 7 à 13 ans. Des cours qu'il organise notamment sur le lac d'Hostens depuis trois ans.

Le principe est simple, les enfants participent à dix cours de natation et surtout d'aisance aquatique. Ils apprennent avec un maitre-nageur à pouvoir regagner la terre ferme le plus rapidement possible et à nager dans l'eau. Des cours qui ont de plus en plus de succès. "L'année dernière on était à 400 enfants, là on est à plus de 600 cette année et on a énormément d'enfants en liste d'attente" explique Pierre, le maître-nageur.

Ecoutez Pierre Belgi, l'un des maître-nageur du dispositif Copier

Cela fonctionne parce que les parents entendent aux actualités ces dramatiques noyades, on pourrait éviter ces accidents en ayant une aisance aquatique et du coup ils s'inquiètent pour leurs enfants et les inscrivent". Pierre Belgi, maître-nageur du dispositif

Pour apprendre plus facilement, Pierre utilise des mots simples, il propose aux enfants de faire "l'étoile de mer" ou "la fusée" cela permet de s’entraîner a bien nager avec les jambes. Un cours sous l’œil de mamans conquises.

"Comme toutes les mamans, je pense qu'on a peur que son enfant se noie, et là on est content de les voir nager avec plus d'aisance ça rassure pour les vacances" Alexandra, maman de Mathis, 7 ans.

"C'est rassurant de voir mon fils nager" Le reportage France Bleu Gironde Copier

Au bout des dix cours, les enfants passeront le test d'aisance : ils seront lâchés au centre du lac et devront regagner la plage. Ensuite à eux l'été, l'océan et aussi la piscine, en toute sécurité.

Le lac d'Hostens © Radio France - Fabien FOUREL