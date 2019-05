Des cours pour séniors en vidéo à Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

On vous parle régulièrement de télémédecine, désormais vous pouvez aussi assister à des conférences en direct depuis votre ordinateur et poser vos questions directement au professeur, à Romans-sur-Isère (Drôme). HappyVisio, c'est le nom de l'organisme. Il s'agit de conférences sur des thèmes variés comme le diabète, la maladie de Parkinson, les arnaques sur internet et même la sexualité pour les seniors.

Vous pouvez y assister seul depuis chez vous, ou en groupe, depuis la Villa Boréa, comme c'était le cas d'une douzaine de retraités ce lundi après-midi. "Hormis les quelques couacs au niveau du son, qu'il faudra régler, c'est un média très intéressant, une nouvelle façon de communiquer et d'assister à des conférences", s'enthousiasme Michel, l'un des participants. "Il ne faut pas l'opposer à la rencontre en face à face, aux conférences en chair et en os, estime pour sa part Béatrice Bertrand, la responsable du service senior au CCAS de Romans. C'est quelque chose en plus et c'est très convivial".