Des courses à domicile proposées aux personnes isolées à Argenton-sur-Creuse

C'est un rituel chaque vendredi matin à Argenton-sur-Creuse. Comme lors du premier confinement, la mairie, les équipes du Centre communal d'action sociale et la police municipale proposent la distribution et la livraison de courses aux domiciles des personnes isolées. Pour le mois de novembre, une dizaine de personnes bénéficient de cette aide. "Je n'ose pas trop aller dans les magasins, j'évite. On ne sait jamais, on a dit que les personnes âgées étaient les plus vulnérables. Si j'avais 10 ou 15 ans de moi, je sortirais avec le masque", témoigne Marie, âgée de 83 ans.

"Certaines personnes ont peur de venir faire leurs courses. D'autres ne peuvent plus marcher ou n'ont pas de voiture. Donc on est là pour les aider", explique Annick Mouret, adjointe au maire d'Argenton-sur-Creuse. Dans son appartement au premier étage, Simonne ne peut plus vraiment se déplacer. "Je ne peux presque pas marcher. Vous savez, j'ai 88 ans", explique-t-elle. À Argenton, elle vit seule. Seul son gendre pourrait venir l'aider. "Il vit à Paris. Normalement, il vient souvent me voir. Mais avec le confinement, ce n'est plus possible", ajoute Simonne.

Un lien indispensable pendant le confinement

Ces personnes isolées vivent souvent seules. C'est donc une visite hebdomadaire, un rayon de soleil. "Quand on vient prendre la commande et qu'on me la rapporte, ça me procure cinq minutes de plaisir. Au moins, je ne suis pas toute seule. On ne parle pas que dans sa tête", sourit Simonne. "L'objectif de notre action est de les rassurer, de les détendre. Il faut leur changer les idées, discuter pendant quelques minutes. On les sort de la grisaille", confirme Francis Mauve, responsable de la police municipale d'Argenton-sur-Creuse.