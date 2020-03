Coronavirus - Des couturières gardoises confectionnent des masques pour les infirmières

Face au coronavirus, l'entraide est primordiale et Fatima Belkacem a décidé de mettre sa pierre à l'édifice. Cette couturière nîmoise, installée dans le quartier Saint-Césaire, confectionne des masques pour des infirmières nîmoises en manque de matériel. Tout est parti d'un message reçu sur Facebook : "J'ai une amie infirmière dans une clinique nîmoise qui m'a demandé si je pouvais confectionner des masques pour elle et ses collègues, qui font face à la pénurie. De là m'est venue l'idée d'en proposer à toutes celles et ceux qui en auraient besoin et ce, gratuitement", raconte Fatima Belkacem.

Différentes couleurs, différents motifs

La couturière annonce son projet sur ses réseaux sociaux. D'autres infirmières, des libérales mais aussi issues d'établissements publics comme le CHU de Carrémeau, se montrent intéressées. Fatima a commencé l'élaboration des masques ce mardi 17 mars, avec des chutes de tissus qui viennent de ses créations. La plupart de ses masques sont en polyester : "Ce ne sont pas des masques médicaux, ces masques vont surtout servir pour faire de la prévention, en attendant les vrais masques que le gouvernement doit acheminer dans les hôpitaux", explique Fatima.

Des masques de différentes couleurs, avec des motifs, que les infirmières pourront nettoyer facilement toutes les quatre heures. La couturière compte aussi en déposer quelques-uns, en libre service, dans une petite supérette de son quartier.

D'autres couturières gardoises répondent présentes

Dans sa boutique, Fatima Belkacem espère atteindre la barre des 50 masques d'ici la fin de la semaine. "Toute seule, je n'ai pas la capacité de production d'une grosse usine", dit-elle en rigolant. Il n'empêche que son action en a convaincu d'autres de lui prêter main forte : "J'ai une amie couturière professionnelle à Nîmes qui s'est proposée volontairement, et j'ai deux autres amies amatrices, l'une à Caveirac et l'autre à Caissargues, qui proposent leur service de couture également !"