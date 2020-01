Des couvercles sur les verres en boite de nuit contre la drogue à l'insu des clients

Clipser un couvercle sur son verre : c'est désormais possible dans une boite de nuit sur le port de Brest. L'établissement complète ainsi son dispositif de prévention auprès de ses clients.

Brest, France

5.000 couvercles à clipser sur des gobelets recyclables : voilà ce qu'a commandé le patron de La Suite, une boite de nuit située sur le port de Brest. Ils vont être proposés aux clients dès ce week-end.

Eviter les problèmes de drogues

Lorsque les clients commandent au bar, il suffit désormais de demander un couvercle. "On fera de la pub pour le dispositif au début, lance Pascal Artero, le patron de l'établissement. _Si les clients veulent un couvercle, ils le demandent. Sinon, ils prennent leurs responsabilités_". L'objectif : limiter les risques que de "tout cachet ou autre produit soit mis à l'intérieur des verres", à l'insu de la personne les buvant.

"On est conscient de la montée de ce problème qu'on essaie donc de contrecarrer", explique Pascal Artero. Les videurs et l'équipe de sécurité à l'entrée effectuent déjà des fouilles, mais sont limités par la loi. Le couvercle à mettre sur le verre se veut être une sécurité en plus, notamment contre le GHB (drogue du violeur).

Renforcer la prévention

Le patron l'assure : il n'a pas connu de problème particulier dans son établissement, "pas plus ni moins qu'ailleurs (...) mais il faut être lucide et _proposer à nos clients de quoi les protéger_". L'établissement qui distribue déjà boules quies, préservatifs et éthylotests aux clients compte ainsi renforcer son dispositif de prévention.

"Le couvercle est réutilisable et _on ne peut de toute façon pas surveiller tous les verres, donc les gens pourront partir avec_", lance Pascal Artero. Si certains clients choisissent de les utiliser dans d'autres boites de nuit ou bars, il espère que le dispositif essaimera alors.