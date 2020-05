Des cravates aux masques : le pari solidaire et économique d’une entreprise textile de Haute-Savoie

Carnet de commandes vide et atelier à l’arrêt en raison de la crise économique liée au coronavirus, une entreprise textile de Gaillard en Haute-Savoie s’est lancée dans la confection de masques en tissu. Un choix "économique et solidaire" expliquent les dirigeants de la société.

Dans l’atelier de 5 000 m² situé à l’entrée de Gaillard, les machines à coudre ronronnent à nouveau. "Notre article historique, c’est la cravate", explique le directeur général de F&B. Oui mais voilà, avec le coronavirus, le flux des commandes s’est rapidement tari. "Notre activité a chuté en dessous de 20%, détaille François Vinas. Nous avons même dû arrêter l’atelier pendant plusieurs semaines et mettre notre personnel (70 personnes) au chômage partiel." Un coup dur pour cette société centenaire.

François Vinas, directeur général de l'Atelier F&B à Gaillard. © Radio France - Richard Vivion

Embauches

"Alors, nous avons réfléchi et nous nous sommes lancés dans la confection de masques en tissu lavables une vingtaine de fois", poursuit le dirigeant. Une fois le bon model mis au point, respectueux des normes Afnor (Association française de normalisation), les couturières ont retrouvé leur poste."Nous avons même engagé cinq nouvelles personnes en CDD." Aujourd’hui, 1 500 masques sortent tous les jours de l’atelier F&B. La société haut-savoyarde espère même rapidement doubler ce chiffre.

A Gaillard en Haute-Savoie, les 70 couturières de F&B ont repris le travaille. Elles confectionnent 1 500 masques en tissu par jour. © Radio France - Richard Vivion

"C’est un pari économique et solidaire", affirme François Vinas. "Solidaire car en cette période de crise sanitaire, nous nous demandions comment nous pouvions être utile à notre petit niveau." Et économique car les emplois ont été sauvés. "Pour confectionner des masques nous avons apprendre à être rapide et flexible mais les bases, la coupe et la couture, nous la maîtrisons. C’est notre savoir-faire."

Accessoire de mode

Aujourd’hui, avec ces masques colorés et réalisés avec des tissus italiens, F&B mise sur le long terme. "Au-delà de jouer leur rôle de barrière sanitaire, nos produits ont la particularité de posséder un contenu créatif et un côté mode." La firme haut-savoyarde est certaine que le masque va devenir l’accessoire incontournable à posséder dans sa garde-robe. En attendant, elle a déjà reçu des commandes de mairies et de plusieurs institutions.

L'atelier F&B vend ses masques sur son site internet au prix de 9 euros le model adulte et 7,50 le model enfant.