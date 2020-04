Coronavirus : des créateurs mettent leurs produits aux enchères au profit des hôpitaux de Marseille

Chaque jour en vous rendant sur le compte Instagram "@marchonsensemble_marseille", vous pouvez découvrir les nouveaux dons effectués par différents créateurs marseillais : panier, pochette, bijoux, soins de beauté, chaussures, et même du vin ou des dîners au restaurant (à réserver pour plus tard, après la période de confinement). Tous ces produits sont mis aux enchères à un prix inférieur d’environ 30% au prix public et c’est ensuite le principe des enchères qui s'applique, à raison d'un montant minimum de 5 euros.

La totalité des gains reversée à l’AP-HM

Au bout de 48 heures, celui ou celle qui a fait la plus haute enchère remporte le don, à savoir le produit de créateur "et l’argent est intégralement reversé à l’AP-HM" explique Véronique Pillard, une des deux créatrices à l'origine de l'initiative.

"Nous lui adressons alors un email avec le lien de Phocéo, le fonds de dotation des hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée, afin qu'il y fasse son don directement et nous renvoie une copie de son écran de son virement. Au moins nous sommes certaines que tout est payé !", tient-elle à préciser en lançant un appel aux acheteurs et aux créateurs marseillais : "Plus nombreux on sera et plus de dons aux soignants on offrira" .

En une semaine, Marchons Ensemble Marseille a attiré plus de 300 personnes et collecté plus de 2.000 euros.