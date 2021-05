Des créneaux de vaccination ouverts dès cette semaine pour les jeunes à Périgueux

L'hôpital de Périgueux annonce que des rendez-vous sont ouverts dès cette semaine à toutes les personnes de plus de 18 ans.

Si vous avez 18 ans et plus, vous pouvez prendre rendez-vous pour faire vacciner au centre de la Filature à Périgueux. Des rendez-vous sont ouverts cette semaine du 24 mai pour toutes les personnes de plus de 18 ans. L'ouverture nationale est normalement prévue le lundi 31 mai.

Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib ou bien par téléphone, au 05.53.45.31.33. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent également se rendre sans rendez-vous le soir vers 17h50 pour des éventuelles doses restantes mais il n'y a pas de garantie.