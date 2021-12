Des croupiers en formation au Casino de Lille

Chemise blanche, pantalon noir et chaussures bien cirées, ils ressemblent déjà à des croupiers aguerris. Pourtant, les huit hommes âgés de 21 à 32 ans sont encore en formation à la Cerus Casino Academy, avant d’être diplômés d’ici février 2022. Cette école de croupiers possède cinq établissements permanents en France (à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Mulhouse) mais a aussi des écoles éphémères, lorsque l’équipe pédagogique se déplace directement dans les locaux de casinos pour proposer des formations localement, comme au casino Barrière de Lille.

Tous les jours, les huit apprentis croupiers s'entraînent dans la salle des jeux du Casino Barrière de Lille, sous les yeux de leur formateur Anthony Digoy. Cet ancien croupier avait lui-même suivi la formation proposée par la Cerus Casino Academy à ses débuts dans les années 2000.

Empiler 100 jetons en 30 secondes

La journée commence toujours par le même exercice : du chipping, de la manipulation de jetons. Pour Damien Engels, le directeur de la Cerus Casino Academy, c’est un exercice obligatoire pour commencer la journée “C’est comme pour les sportifs qui doivent s’échauffer avant de courir, les croupiers doivent chauffer leurs mains et leurs doigts pour être le plus rapide et habile possible”.

Le but de l’exercice : faire cinq piles de 20 jetons le plus rapidement possible. Au début de leur formation fin novembre, la plupart mettaient plus d’une minute à ranger tous les jetons. En un mois, certains arrivent déjà à diviser ce temps par deux.

Poker, roulette et Blackjack sont au programme

Une fois les articulations bien échauffées, place aux exercices pratiques. Les apprentis commencent par la roulette, un jeu difficile pour les croupiers puisqu’il demande un niveau de concentration intense pour être attentif au moindre détail. Pour s’entraîner, le groupe se met en situation : certains font les croupiers et les autres jouent les clients.

Le groupe se divise en deux pour réaliser des petits exercices pratiques © Radio France - Juliette GLORIA

En plus d’apprendre les règles et gestes du jeu, les élèves apprennent également les particularités propres au Casino de Lille, puisque chaque casino à ses petites spécificités.

“Mets ta main à plat Maxime !”. Perché sur la chaise du maître de partie, Anthony Digoy ne laisse passer aucun détail. Être croupier c’est être rapide et précis, mais c’est aussi être élégant, comme l’a bien compris Camille : “Nous devons avoir des gestes souples et agréables à regarder. Car c’est aussi ça le métier de croupier : avoir un côté artistique et être capable d’animer une clientèle qui est ici pour s’amuser”.

Les profils des croupiers en herbe sont très variés. Mathieu a fait des études de littérature avant de se lancer dans cette formation : "Ma licence de lettres modernes me donnait très peu de débouchés. Il fallait que je trouve autre chose. J'aimais beaucoup jouer alors je me suis dit pourquoi pas devenir croupier ?".

Comme lui, les autres jeunes du groupe sont très satisfaits de cette formation entièrement basée sur la pratique. En février, six d'entre eux seront embauchés en CDI au casino de Lille et deux au casino du Touquet.