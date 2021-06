Des CRS nageurs sauveteurs en stage à Plérin dans les Côtes d'Armor

Une vingtaine de CRS en short bleu et tee-shirt blanc ont investi le centre nautique de Tournemine à Plérin (Côtes d'Armor) depuis le début de la semaine. Ils arrivent de Paris, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Bordeaux, Saint-Brieuc... "On s'entraîne au sauvetage, au secourisme, à la conduite des embarcations, on procède aussi au rappel de la réglementation", énumère le major Ludwig Bonneau, l'un des encadrants.

Une mission qui coupe avec le quotidien

"On coupe avec le quotidien du CRS qu'on voit dans les médias en manifestation, en tenue de maintien de l'ordre ", reconnait Arnaud, gardien de la paix à la CRS de Vélizy-Villacoublay en région parisienne. "Le CRS est aussi là pour faire du sauvetage, pour aider les gens sur la plage l'été", poursuit Arnaud qui passera les mois de juillet et août à Pornichet sur la côte Atlantique, sa première saison. "Le rapport avec le public est plus détendu c'est vrai', glisse Stéphane, 22 saisons à son actif sur différentes plages du littoral. "La plupart des personnes comprennent bien le message lorsqu'on va leur expliquer le respect d'un arrêté municipal ou d'un règlement de police".

En attendant de prendre place sur les plages en short avec leurs armes rangées dans leur sac banane, les CRS en formation à Plérin vont rapidement devoir enfiler leurs équipements habituels. Certains seront envoyés sur des missions de maintien de l'ordre dès ce week-end.