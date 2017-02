Des cuisinières à gaz Bosch et Siemens présentent "un risque d'explosion"

Un risque "très faible" d'explosion a cependant amené mardi le groupe BSH électroménager à diffuser un avis de sécurité concernant des modèles de cuisinières à gaz des marques Bosch et Siemens.

En France, 9.000 cuisinières à gaz vendues sous les marques Bosch et Siemens sont concernées par l'avis de sécurité émis mardi par le groupe BSH électroménager qui évoque un risque d'explosion "très faible" sur 25 modèles.

Problème de raccord

C'est "l’altération potentielle d’un raccord de gaz" qui pose problème selon le communiqué du groupe. "Dans certains cas, du gaz pourrait s’échapper et pourrait, dans de très rares cas, exploser." Les appareils concernés ont été produits entre 2006 et 2011 pour les cuisinières Siemens et entre 2009 et 2011 pour les Bosch. Les propriétaires des modèles touchés sont invités à vérifier si leur cuisinière est concernée. Pour cela, il faut relever la référence du modèle et le numéro du lot mentionnés sur la plaque signalétique de l’appareil et consulter le site www.gascookingsafety.com. Les consommateurs peuvent aussi appeler le numéro de service et appel gratuits suivant : 0800. 970.894.

Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil

Si vous constatez que votre appareil est concerné, "coupez le robinet de gaz, cessez d'utiliser l'appareil et prenez rendez-vous avec le service client. Un technicien viendra réparer le raccord, potentiellement défecteux", explique Corinna de Crest de BSH.