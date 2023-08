Dax : des cyanobactéries dans les étangs des Gravières, la pêche et la baignade interdites

Les activités des étangs des Gravières sont restreintes par un arrêté municipal de la ville de Dax, en raison du développement de cyanobactéries dans l'eau. En conséquence, les activités de pêche, de consommation de poissons, de baignade sont interdites. Tout contact avec l'eau est interdit et la ville appelle à faire preuve de vigilance concernant l'abreuvement des animaux, interdit également. Les restrictions sont mises en place depuis le jeudi 3 août, et seront levées dès que l'eau ne présentera plus de risque pour la santé.

