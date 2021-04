Des débimètres pour lutter contre les fuites d'eau potables au Grau-du-Roi et à Aigues-Mortes

Neuf débimètres sont actuellement posée sur certaines canalisations d'Aigues-Mortes et du Grau-du Roi par le service hydraulique de la communauté de communes Terre de Camargue. Ces débimètres sont des sortes de gros compteurs d'eau, équipés de puces électroniques. Placés directement sur les canalisations, ils transmettent en temps réel des données sur l'activité des flux et permettent de quantifier les fuites. Grâce à eux, les agents de Suez peuvent lancer des "écoutes" terrestres et réparer la canalisation où une perte d'eau a été détectée.

Huit secteurs concernés

Entamée début mars, la mise en place de ces nouveaux débimètres sera finalisée d’ici la fin du mois d’avril. Les travaux concernent cinq secteurs au Grau du Roi : les rues Frédéric Mistral, François de Mirman et des oursins, l’avenue de Camargue et le quartier de Port Royal et trois à Aigues-Mortes, la rue Alphonse Daudet, le chemin du Bosquet et la Zone d’Activité Terre de Camargue.