Des débuts réussis pour le "barbier de St Tugal" à Laval

Ouvert début décembre, le "Barbier de St-Tugal" a réussi son pari. Avec les fêtes, les hommes se précipitent pour se faire beau. Une vraie satisfaction pour le jeune patron lavallois Léo Goudet, âgé de 21 ans.

Une affaire qui marche au poil ! Pour son premier mois d'activités, le salon de Léo Goudet a attiré les hommes, en quête d'une nouvelle coupe de cheveux ou d'un taillage de barbe. "On a même été complet pendant la semaine de Noël. Sur le mois, j'ai eu entre quinze et vingt personnes par jour", explique le Lavallois de 21 ans, déjà aux commandes. A un âge où certains pratiquent encore leurs gammes, lui n'a pas attendu : CAP coiffure puis BEP et trois ans dans un salon parisien. "J'ai même été propulsé manager à 19 ans pour gérer 10 personnes, ça m'a mis dans le bain", raconte-t-il.

La devanture du salon, depuis la place St-Tugal de Laval. Une place de choix dans le centre-ville. © Radio France - Fabien Burgaud

Être propriétaire, ça lui trottait depuis un petit moment. Un jour, son père a vu le local vide et bingo ! Trois mois plus tard, début décembre, le salon ouvre dans un style anglais : du fer, du bois, bref un décor épuré, destiné exclusivement à la clientèle masculine. On voit même un maillot orange et un ballon dédicacé d'un match. Léo n'est autre que le fils de Thierry Goudet, footballeur professionnel au Stade Lavallois dans les années 80. "Il m'a beaucoup aidé, a fait les travaux pendant 3 mois mais je ne suis pas venu pour parler de mon père. Je veux me faire mon propre nom, que Goudet corresponde à autre chose que du football", sourit-il.

Au mur du salon, le maillot de son père Thierry, joueur du Stade Lavallois et le ballon dédicacé du match de Coupe d'Europe contre le Dynamo Kiev en septembre 1983. © Radio France - Fabien Burgaud

Si le succès du mois de décembre a surpris Léo Goudet, il veut garder la tête froide. "Là, on était pendant les fêtes, c'est une période spéciale. Il faut voir sur le reste de l'année 2017. Mais je reste content par rapport aux retours sur les réseaux sociaux qui sont très bons", s'enthousiasme-t-il. Pour l'instant, il compte sur ses amis qui viennent volontiers entre ses ciseaux. D'autres devraient suivre. Malgré son jeune âge, il veut croire en son projet. C'est l'un des seuls barbiers de formation à Laval et dans toute la Mayenne.

Pratique : pour une coupe et un taillage de barbe, comptez 35 euros. Ouvert à Laval du mardi au samedi, de 9h à 19h. Contact au 02 43 53 05 60.