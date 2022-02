Des déclarations d'amour sur les panneaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour la Saint-Valentin

Les amoureux de Saint-Paul-Trois-Châteaux se réveillent avec une belle surprise ce lundi 14 février 2022. Une cinquantaine de messages d'amour sont affichés sur les panneaux sucettes de la ville et diffusés sur les deux panneaux lumineux. Les habitants avaient jusqu'au 24 janvier 2022 pour adresser leur plus belle déclaration à la mairie en ne dépassant pas les 140 caractères.

Fort de son succès de l'année dernière la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux a reconduit l'opération en 2022. "Céleste tu es mon étoile à tout jamais", "Jean-Yves mon bidou tu es l'amour de ma vie", voilà quelques exemples de ce qu'avaient pu adresser les Tricastins et Tricastines à leur compagnon ou compagne. Parmi ceux-là, il y avait le message de Maelle, une habitante de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le 14 février 2021, son conjoint se promène avec elle dans les rues de la ville et découvre ces mot doux : "David tu me donnes le sourire tous les matins, merci d'illuminer ma vie. Une surprise originale pour te souhaiter une belle Saint-Valentin".

L'année dernière, 100% des participants avaient pu récupérer leur affiche. Cette Tricastine de 33 ans garde donc la sienne précieusement. Maelle sourire aux lèvres explique qu'à cette époque-là, elle pensait déjà réitérer la surprise. C'est chose faite, elle a bien adressé son message à la mairie et pour cette Saint-Valentin 2022, elle passe à l'étape supérieure puisqu'elle a fait une demande de PACS à son conjoint.

Le message d'une tricastine à son compagnon pour la Saint-Valentin de 2021 sur les panneaux de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux (crédit photo) - Mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Avec beaucoup d'enthousiasme, cette habitante explique avoir été séduite par l'opération conçue pour la Saint-Valentin de la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux : "J'ai trouvé l'idée juste magnifique ! J'aime bien les choses un peu originales qui sortent du cadre, je me suis dit : je vais faire une belle déclaration d'amour à mon compagnon. J'avais écrit un joli petit message l'année dernière et je m'étais dit que l'année suivante je ferais ma demande de PACS avec ce même procédé".

Les habitants de Saint-Paul-Trois-Châteaux ne manquent pas d'imagination pour déclarer leur flamme (crédit photo) - Mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Maelle n'est pas la première à se lancer, déjà l'année dernière, Tom un Tricastin avait formulé une demande de pacs sur les panneaux de la ville.