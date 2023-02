Des découvertes exceptionnelles lors des fouilles de la place du 11 Novembre à Laval

"C'est une belle surprise!" Samuel Chollet, le responsable du service archéologie à la ville de Laval a les yeux remplis d'étoiles quand il décrit ce que son équipe a déjà découvert en l'espace de quelques semaines place du 11 Novembre. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 9 février, "on savait qu'on allait trouver des vestiges mais pas de cette ampleur là! Une section de rempart devant l'Hôtel de Ville de 4 mètres d'épaisseur, on a suivi cette section et on a découvert une porte de ville, c'est pratiquement un rêve d'enfant!" Reste maintenant à dater ces trouvailles, un travail qui va prendre deux ans.

ⓘ Publicité

La place du 11 Novembre construite par rehaussement

La place du 11 Novembre a été construite entre les années 1810 et 1870, et elle a été réalisée par rehaussement, ce qui fait que les vestiges sont parfaitement bien conservés car ils ont été ensevelis. Les archéologues ne repartiront du site de fouilles qu'avec les objets trouvés, le reste sera répertorié, de la sauvegarde par la connaissance.

Vous pouvez visiter ces fouilles et même vous transformer en archéologue pendant les vacances. Il faut réserver sur le site de la ville de Laval ou de l'Office de Tourisme.