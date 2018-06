Des dépistages sont organisés cette semaine dans les centres d'ophtalmologie des hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan. Objectif : détecter une maladie des yeux, la DMLA, qui touche les personnes âgées, diabétiques ou myopes forts et qui fait perdre progressivement la vue.

Landes, France

Elle s'appelle DMLA, pour "dégénérescence maculaire liée à l'âge". C'est une maladie des yeux qui fait perdre progressivement la vue, provoquée par le vieillissement des cellules de la rétine. Elle touche surtout les personnes âgées. Mais l'évolution de cette maladie peut être ralentie si elle est détectée suffisamment tôt.

C'est pourquoi les professionnels de la santé organisent chaque année à la fin du mois de juin des journées de prévention, appelées les "Journées nationales de la macula" (la macula est le nom de la zone centrale de la rétine qui est touchée, qui permet de voir les détails et les contrastes notamment).

Dans ce cadre, des consultations gratuites de dépistage de la DMLA sont proposées dans les centres d'ophtalmologie des hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan cette semaine.

Dépistage rapide

"C'est un examen simple, sans douleur pour le patient, qui prend une vingtaine de minutes seulement, explique Agnès Martourey, orthoptiste à l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. On examine le fond de l'oeil et on repère les anomalies sur la rétine, des hémorragies ou des taches blanches."

Si l'orthoptiste a un doute, il va orienter le patient vers un ophtalmo, et lui faire passer un scanner. Dans la plupart des cas, le patient reçoit un traitement (des injections dans l'oeil), ce qui permet de stabiliser la vue.

Ce dépistage s'adresse aux personnes de plus de 55 ans, mais aussi aux diabétiques et aux personnes atteints d'une forte myopie, qui peuvent être atteints d'autres maladies de la rétine. Des patients qui ne sont pas suivis par un ophtalmo ou qui n'ont pas bénéficié d'un examen depuis d'un an.

Infos pratiques

Des consultations de dépistage de la DMLA sont organisées :

- au centre ophtalmologique de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan ce mardi (9h-12h ; 14h-16h) ;

- au service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Dax ce vendredi 29 juin (9h00-12h00 ; 14h00-17h00)