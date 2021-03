Stationnements abusifs, dépôts sauvages : Colmar va mettre en place la vidéo-verbalisation

Le principe : verbaliser à partir des images des caméras de vidéo protection. La ville de Colmar lancera avant l'été la vidéo-verbalisation pour lutter contre les petites incivilités, stationnements abusifs ou encore les dépôts sauvages de déchets. Quatre opérateurs y seront dédiés, 7 jours sur 7.

S'appuyer sur les caméras existantes

A Colmar, 130 caméras sont déjà installées sur l'ensemble de la ville. C'est un logiciel supplémentaire qui permettra de mettre en place cette vidéo-verbalisation, pour un coût total de 35.000 euros.

"Les gens ne seront pas arrêtés, il n'y aura pas de policiers devant eux. Lorsqu'on était enfant on nous disait : fais attention le bon Dieu regarde ce que tu fais et là on pourra dire faîtes attention, vous risquez d'être filmés," argumente le maire de Colmar, Eric Straumann.

Les images seront conservées pendant un délai de 6 mois, ce qui permettra au contrevenant de pouvoir contester avant qu'elles ne soient détruites.

Des petites incivilités en hausse à Colmar

Les stationnements abusifs, les usages des voies réservées aux bus en passant par les refus de priorité aux piétons ou encore non-respect des sens interdits, ce sont toutes ces incivilités qui seront particulièrement surveillées et sanctionnées.

La ville veut aussi lutter contre les dépôts sauvages de déchets. En 2020 : 107 personnes ont été verbalisées, 30 personnes déjà depuis le début de l'année.