Des députés de Dordogne rejettent un amendement pour réguler l'installation des médecins

"La Dordogne fait partie des déserts médicaux en France" insiste la représentante de l'association contre les déserts médicaux dans le département, Claudine le Barbier. Sur France Bleu Périgord, elle reconnait toutefois des disparités. "Sur Périgueux, sur les sur les villes, il y a un petit peu plus de médecins, mais pas suffisamment quand même. Alors dans les territoires ruraux, c'est pire. En fait, c'est tous les territoires ruraux de France. 87 % du territoire qui a des problèmes d'accès aux soins."

Alors elle estime qu'il faudrait réguler l'installation des médecins. "Toutes les professions paramédicales sont régulées : les pharmaciens, les infirmières, les kinés. Est ce que ça pose un problème? Les médecins sont la seule profession où il n'y a aucune régulation. Mais enfin, on a dix millions de personnes en France qui n'ont plus de médecin traitant, qui ont des difficultés d'accès aux soins. Est ce qu'on peut raisonnablement laisser cette situation perdurer? Alors je sais les médecins diront que ce n'est pas de leur faute si cette situation existe et ils auront parfaitement raison. Mais est ce que c'est la faute des patients?"

Mais en Dordogne, seul un député (Sébastien Peytavie, NUPES) a voté pour l'amendement sur la régulation des médecins. Le député RN, Serge Muller l'a refusé. Alors que Jean-Pierre Cubertafon (MODEM) et Pascal Martin (NUPES) étaient absents dans l'Hémicycle. "Lorsque le RN prétend être le parti des territoires ruraux, pardon, mais je crois que là, ils ont donné un coup très fort aux territoires ruraux, se désole Claudine Le Barbier. Quant à l'absence des deux députés, je le regrette."