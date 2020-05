Des députés veulent autoriser les familles à aller au-delà de 100km pour visiter un nouveau-né

Le déconfinement se prépare, mais ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est qu'à partir du 11 mai, il ne sera pas possible de se déplacer plus loin que dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile, sauf pour des raisons professionnelles, ou "un motif familial impérieux", comme les obsèques d'un proche.

A l'initiative de l'élu du Calvados Christophe Blanchet, une cinquantaine de députés de la majorité ont écrit au Premier ministre, pour demander à ce que les naissances rentrent dans ce cadre.

"Ne privons pas les familles françaises de ces moments magiques"

"De ce que nous savons pour l’instant, les motifs qui permettent d’obtenir une dérogation à la règle sont essentiellement des raisons graves et douloureuses mais en en aucun cas des raisons de grand bonheur", écrivent-ils. "Beaucoup de grands-parents nous demandent cette possibilité dans nos circonscriptions et ils vivent très mal cette situation", "ne privons pas les familles françaises de ces moments magiques dont on se rappelle tout au long de sa vie", poursuivent-ils.

Une demande que font les élus sans oublier les mesures barrières nécessaires pour continuer à lutter contre l'épidémie : "alors pourquoi, à partir du 11 mai, ne pas autoriser aux familles, et à elles seules, les visites, dans des conditions strictes, semblables ou équivalentes aux visites autorisées en EHPAD, en cas de naissance qui se serait produite pendant le confinement, et aller à la rencontre d'un nouveau-né au-delà de la règle des 100 km ?".

C'est cet après-midi qu'Edouard Philippe doit apporter des précisions sur le déconfinement, notamment en ce qui concerne les attestations de déplacement, et les dérogations à la règle des 100 kilomètres.