Des détenues de la prison de Gradignan partagent la scène avec la danseuse étoile Vanessa Feuillatte

Avant de danser, les six détenues sont passées par l'étape maquillage, dans une petite pièce de la maison d'arrêt de Gradignan. Le spectacle a ensuite eu lieu à l'entrée de la cours. Des chaises en plastique avaient été installées pour le public composée de codétenues, mais aussi de membres du barreau de Bordeaux, à l'initiative de cette troisième opération, après notamment un tournoi de football en novembre dernier . "C'est beaucoup d'émotions, parce que c'est une première pour moi, explique une des femmes qui a participé au spectacle avec la danseuse étoile Vanessa Feuillatte. J'ai tout aimé : la musique, la collaboration entre filles et entre danseuses."

Se réapproprier son corps

Une moment symbolique pour ces détenues, sur des airs de Chopin et de Vivaldi. Elles ont suivi une dizaine d'ateliers depuis février. "Je leur ai fait découvrir différentes musiques et nous avons travailler pour qu'elles s'approprient leur corps, détaille Vanessa Feuillatte. Elle ont de nouveau appris à se toucher. Avec la détention, elles ne savent plus le faire. C'est un travail sur la confiance en soi. On a aussi fait de la méditation ensemble."

Certaines séances ont toutefois été plus difficiles que d'autres pour la danseuse et ses élèves : "Elles étaient parfois dans des états de souffrance, d'inquiétude et d'angoisse. Chaque fois, c'était différent et très fort", continue la Bordelaise.

Les détenues ont été maquillées avant le début du spectacle. © Radio France - Raphaël Aubry

Le barreau de Bordeaux et la prison de Gradignan réfléchissent ensemble à renouveler ce genre d'opération dans les prochains mois. Comme les autres activités, la danse a été proposée pour apporter un peu de légèreté dans le quotidien des détenues de la prison, dans un contexte de surpopulation carcérale . La bâtonnière de Bordeaux, Christine Maze, parle du "meilleur sens que l'on puisse donner à la vie professionnelle future et au delà", de ces femmes et ces hommes.