Des détenus de Dordogne apprennent à devenir mécaniciens automobiles grâce à la réalité virtuelle

Rico est en plein dans la vidange d'une voiture. Sauf que cette fois-ci, il n'a pas les mains dans le cambouis, mais de grosses lunettes blanches, et un joystick, qu'il remue dans tous les sens. "Je me doute que ça doit être rigolo à voir", dit-il en plaisantant. Grâce à la manette, il peut ouvrir le capot, ouvrir le bouchon d'huile, et toutes les instructions lui sont données sur un tableau qu'il visualise dans la pièce.

ⓘ Publicité

La réalité virtuelle pour apprendre en prison

Comme lui, cinq autres détenus du centre de détention de Mauzac suivent depuis juin dernier une formation en réalité virtuelle pour devenir mécaniciens automobiles. Tout se fait à la prison, grâce à ce matériel, explique Alexandre, leur formateur. "Il faut savoir que dans un centre de détention, on ne peut pas rentrer ce qu'on veut. On a la chance quand même d'avoir un petit moteur, on peut travailler dessus mais on travaille surtout avec de la théorie, et notamment avec la VR", explique-t-il. C'est la première fois en France qu'une formation comme celle-ci est expérimentée. Tout a été fait à partir de vraies voitures, et les détenus apprennent ainsi à faire des changements de plaquettes, des joints de culasse, ou encore des courroies de distribution.

Rico et ses codétenus mettent maintenant en application tout ce qu'ils ont appris grâce à la réalité virtuelle. Ils sont en stage dans un vrai garage de l'APES 24 à Bergerac. Et la VR leur a apporté beaucoup. "Rien qu'hier, j'ai fait un embrayage sur une autre voiture. Quand on a attaqué, le responsable du garage a dit qu'on se débrouillait bien", sourit Christophe, un autre stagiaire. En février, les six détenus passeront un examen pour valider leur CAP.

Avant, Rico était directeur d'une société de sécurité. Aujourd'hui, il pense à sa sortie. "On ne sait jamais, peut-être que j'ouvrirai une petite structure dans la mécanique", dit-il.